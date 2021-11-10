Шесть депутатов в Ейском районе скрыли свои доходы и имущество

Сотрудники прокуратуры выявили факты нарушения законодательства о коррупции. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Ейская межрайонная прокуратура проверила декларации районных депутатов и обнаружили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Во время проверки выяснилось, что шесть законотворцев указали не все виды доходов, которые в отчетном периоде получили они и члены их семей, также в декларациях не было указано имущество, которым владели депутаты.

- По фактам выявленных нарушений межрайонная прокуратура председателю совета сельского поселения внесла представление, по результатам рассмотрения которого досрочно прекращены полномочия трех депутатов, - сообщили в Ейской межрайонной прокуратуре.

Еще трем депутатам было вынесено предупреждение.