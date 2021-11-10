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Наука10 ноября 2021 19:10

Кубанские ученые в 2021 году получили 66 млн рублей на научные разработки

Деньги были выделены из краевого бюджета
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские ученые создают новые методы диагностики коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские ученые создают новые методы диагностики коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В текущем году более 360 ученых Краснодарского края получили материальную поддержку от краевых властей. Выделением грантов на развитие науки в регионе занимается Кубанский научный фонд, созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2020 году.

– Краснодарский край находится в лидерах ЮФО по количеству научных организаций. Мы поддерживаем наших ученых, так как прогресс невозможен без инноваций. Поэтому нам важно, чтобы ученые могли зарабатывать и быть успешными, оставаясь в крае, – рассказал Вениамин Кондратьев.

За год работы Кубанский научный фонд подержал 68 проектов, направив на их реализацию около 66 млн рублей. Речь идет о работах в приоритетных для Кубани направлениях развития науки, техники и технологий. Одной их актуальных работ занимаются в Кубанском медицинском государственном университете. Ученые исследуют генетические варианты течения заболевания коронавируса для последующей разработки новых методов диагностики.