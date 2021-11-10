«Большой этнографический диктант» написали более 142 тысяч кубанцев

Жители Кубани набрали средний балл в "Большом этнографическом диктанте" Фото: Антон ФОКИН

В Краснодарском крае подвели итоги участия в «Большом этнографическом диктанте». Просветительская акция стартовала 3 ноября и продлилась до 7 ноября. В этом году диктант проходит шестой раз и привлек почти 143 тысяч кубанцев к участию.

Регион стал третьим в стране с самым большим количество участников. Всего «Большой этнографический диктант" написали почти 2,7 млн человек из всех субъектов РФ, также поучаствовали представители 95 стран.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, регион по итогам набрал среднее количество баллов – 77, самых высоких показателей добились жители республики Ингушетия, Калмыкии и Москвы.