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Общество10 ноября 2021 19:36

«Большой этнографический диктант» написали более 142 тысяч кубанцев

Кубань вошла в тройку регионов с самым большим количеством участников
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Кубани набрали средний балл в "Большом этнографическом диктанте"

Жители Кубани набрали средний балл в "Большом этнографическом диктанте"

Фото: Антон ФОКИН

В Краснодарском крае подвели итоги участия в «Большом этнографическом диктанте». Просветительская акция стартовала 3 ноября и продлилась до 7 ноября. В этом году диктант проходит шестой раз и привлек почти 143 тысяч кубанцев к участию.

Регион стал третьим в стране с самым большим количество участников. Всего «Большой этнографический диктант" написали почти 2,7 млн человек из всех субъектов РФ, также поучаствовали представители 95 стран.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, регион по итогам набрал среднее количество баллов – 77, самых высоких показателей добились жители республики Ингушетия, Калмыкии и Москвы.