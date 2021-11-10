Кубанские школьники примут участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Для школьников пройдет олимпиада "Безопасные дороги" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кубанские школьники смогут проверить знания правил дорожного движения на онлайн-олимпиаде, которая продлится до 19 ноября.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, состязания проходят на образовательной платформе «Учи.ру». Ребятам предстоит ответить на задания, которые представлены в виде компьютерной игры с анимированными героями.

В прошлом году в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 2,2 млн учеников средней школы со всех регионов страны.