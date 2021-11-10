В сочинском Дендрарии расцвело ландышевое дерево. Фото: dendrariumsochi

В сочинском Дендрарии весеннее буйство зелени. Теплая погода пробудила экзотические растения, которые по календарю должны были готовиться к межсезонному покою. Своей активностью растения удивили даже сотрудников парка.

- Отмечается повторное цветение у многих экзотов, в том числе у юкки славной. Началось отрастание подснежника ризенского. Продолжается цветение осеннецветущих сложноцветных растений, таких как ястребинки, серпухи пятилисточковой, - рассказал заместитель директора по научной работе Борис Туниев.

Особенно обрадовало своим цветением «ландышевое дерево». Название оно получило благодаря визуальному сходству цветов с ландышами. Это единственное место в Краснодарском крае, где «ландышевое дерево» произрастает.