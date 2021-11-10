В Новороссийске в аварии погиб человек

В страшной аварии погиб человек. Фото: alekseioderov

В Новороссийске произошло ДТП, унесшее жизнь одного человека. По словам очевидцев, авария случилась в районе хутора Горный.

Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля Honda Civic ехал в Новороссийск из Абинска. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которой находится 36-летний водитель. Удар был такой силы, что иномарку смяло.

- К сожалению, погиб водитель легкового автомобиля. Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли труп водителя, - рассказал подробности ЧП глава Новороссийской «Службы спасения» Алексей Одеров.

Сейчас полицейские на месте восстанавливают все детали произошедшего.