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Общество10 ноября 2021 21:33

В Краснодаре заменят коллектор по улице им. Дзержинского

Будут реконструированы почти 900 метров канализационных сетей
Евгения ХАЛИКОВА
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На улице Дзержинского заменят канализационные сети. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На улице Дзержинского заменят канализационные сети. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Дзержинского начинаются работы по реконструкции канализации. Заменят 875 метров инженерных сетей на участке от ул. Морской и до ул. Дальней. Как сообщили в мэрии краевого центра, работы начнутся 11 ноября и не затронут проезжую часть дороги.

— Мы проведем реконструкцию весьма протяженного участка коллектора. Трубы на этом отрезке уже изношены, мы заменим их на пластиковые, у которых срок службы более 50 лет, также будет увеличен диаметр с 300 до 450 мм, - рассказал директор по капитальному строительству ООО «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Работы продлятся два месяца и не предусматривают отключения потребителей. Прокладку сетей выполнят методом горизонтально-направленного бурения, то есть без вреда для городского ландшафта.