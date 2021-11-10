В школе Майкопа от рециркулятора пострадали ученики

Рециркулятор стал причиной недомогания детей в школе Майкопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Майкопа ученики получили ожоги сетчатки глаз из-за рециркулятора воздуха. По факту ЧП по поручению и.о.прокурора Республики Адыгея Исмаила Чича инициирована проверка. Как удалось выяснить, педагогический состав не умел пользоваться специфическим прибором.

- Предварительно установлено, что дети пострадали в результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции,- рассказали в прокуратуре г.Майкопа.

Известно, что кварцевание проводилось во время урока , что было запрещено инструкцией именно к этой модели. На проблемы с глазами пожаловались несколько учеников. Им причинен вред различной степени тяжести. Школьники сейчас находятся под контролем врачей.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям руководства школы.