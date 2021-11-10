Транспортную инфраструктуру Краснодара ждет реформа

На городских маршрутах общественного транспорта появятся новые машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре пройдет транспортная реформа. Исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко поручил разработать точный алгоритм транспортной модернизации, в котором все пункты должны быть точно рассчитаны и расписаны со сроками исполнения.

- Мы видим огромное количество жалоб на работу общественного транспорта, особенно маршруток. Как мы можем агитировать людей пересесть на автобусы, если утром в них невозможно влезть? - рассказал Андрей Алексеенко.

Концепция должны включать в себя удобные остановочные комплексы с электронными табло, на которых будет отображаться актуальная информация движения городского общественного транспорта. В центре Краснодара появятся перехватывающие парковки, которые смогут снизить автомобильную нагрузку на центральные улицы Краснодара.