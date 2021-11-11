Узнали, где будут отключения света в Сочи 11 ноября 2021

Жителям Сочи не привыкать к веерным отключениям электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе запланирован самый большой объем работ. Здесь под ограничения попадут жители улиц: Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Энергетиков, 10 лет Октября, Банановая, В-Известинская, Известинская, Изумрудная, Ленина, Орбитовская, Фермерская, Тимашевская, Мясникяна, Днестровская, Колхозная, Кирпичная, Фабричная, Нарзанная, Медовеевская, Подольская, Владимировская, Гранатовая, Афонская, Выселковская, Дагестанская, Заря, Пермская, Терновая, Куликовская, переулки Фермерский, Цитрусовый, Прибыльный и Яблочный проезд. Также будут обесточены предприятия Строительная база, район Птицефабрики и Океанариум. Будет прекращена подача электричества в садовых товариществах "Кедр", "Пекан", "Луч", "Черноморец" и в селах Медвежий угол, Медовеевка, Молдовка, Чвижепсе, Галицино и Монастырь.

В Хостинском районе тоже запланированы ремонтные работы, которые повлекут за собой отключения электроэнергии в домах по улицам Тепличная, Пластунская, Ударная, Яна Фабрициуса и в переулке Промышленный. Придется смириться с отключениями и жителям села Раздольное и садового товарищества "Оазис".

Жителей Центрального района также ожидают ограничения благ цивилизации. Электрики запланировали профилактические работы на домовом электрооборудовании, ради которых придется отключить от подачи электроэнергии дома на улицах Горького, Северная, Роз, Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Яблочная, а также в переулках и Теневой.

В Лазаревском районе продолжатся работы в поселке Дагомыс на улице Ленинградской и на улице Центральной поселка Головинка.

11 ноября с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п. Дагомыс ул. Ленинградская, п. Головинка, ул. Центральная (частично).

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.