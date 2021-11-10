До конца Всероссийской переписи населения всего четыре дня Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Краснодаре близится к концу Всероссийская перепись населения. Ее ход обсудили на заседании городского штаба. Как сообщили в мэрии краевого центра, и. о. главы города Андрей Алексеенко придает большое значение итогам кампании.

— В оставшиеся дни нужно проводить поквартирные и подомовые обходы, наполнять и подтверждать данные. Наша задача вместе с органами статистики — показать объективный результат, провести перепись максимально качественно, чтобы совместная масштабная работа увенчалась успехом и принесла пользу городу и горожанам, - дал указания Андрей Алексеенко.

У краснодарцев есть еще четыре дня, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения. Сделать это можно несколькими способами: самостоятельно заполнить анкету на портале "Госуслуги"; дождаться переписчиков; обратиться в один из пунктов переписи, которые открыты во всех внутригородских округах. После 15 ноября начнется проверка переданных данных. Будут убирать дублирующие записи и подводить итоги.

Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко подчеркнул, что Всероссийская перепись населения критически важна для Краснодара. От того, насколько достоверна будет отображена информация о населении города, зависит дальнейшее его развитие.