Молодежь Краснодара запустила челлендж, охвативший 17 стран

Фото: instagram.com/molcentrkrasnodar

Во Всемирный день молодёжи ребята из Краснодара запустили международный онлайн-челлендж «Молодёжь мира». Мероприятие охватило 17 стран.

- Участники молодёжного центра Краснодара поздравляли с праздником ребят из разных уголков планеты. В свою очередь иностранные представители поздравляли нашу молодежь на своем родном и на русском языках. Каждый участник челленджа представлялся, рассказывал, из какой он страны. Кто-то желал успехов, кто-то мирного неба и процветания, - сообщили в молодежном центре города.

В онлайн-челлендже приняли участие 38 человек из 17 стран, в числе которых молодежь из США, Великобритании, Нидерландов, Грузии и Гватемалы.

Все поздравления можно посмотреть на официальной странице молодежного центра в Instagram.