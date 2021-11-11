Фото: банка Уралсиб.

Банк Уралсиб улучшил условия ипотечного кредитования, смягчив требования к размеру собственных средств заемщика при использовании средств материнского семейного капитала на оплату части первоначального взноса.

Теперь минимальный размер собственных средств при рассмотрении по полному пакету документов должен составлять 5%, при рассмотрении по двум документам – 10% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Новые условия действуют в рамках программ «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека с господдержкой», «Ипотека для семей с детьми».

Требования к размеру минимального первоначального взноса не изменились.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».