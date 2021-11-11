Краснодарский край не попал в рейтинг российских городов с самыми снежными зимами

На Кубани первый снег выпадает сначала в предгорных районах

Исследователи назвали самые снежные российские города. В лидерах оказались Челябинск, Пермь и Нижний Новгород. В этих городах толщина сугробов достигает от 120 до 180 см. А вот Краснодарского края в таблице не оказалось – регион считается одним из самых теплых в зимние месяцы.

- Раньше обычно первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярск. Там его жители наблюдают уже во второй половине сентября, - сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

В рейтинг попали лишь соседние регионы Кубани. Отмечается, что позже всего в ноябре первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в горах Сочи замело снегом. Сугробы выросли на курорте "Роза Хутор".