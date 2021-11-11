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Общество11 ноября 2021 10:37

Авиасообщение с Катаром начнет аэропорт Сочи

В осенне-зимнем периоде воздушная гавань будет осуществлять рейсы по 19 направлениям
Светлана ОВДЕЙ
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Теперь из Сочи можно улететь в Катар Фото из архива КП

Теперь из Сочи можно улететь в Катар Фото из архива КП

Рейсы по 19 направлениями будет осуществлять аэропорт Сочи в осенне-зимнем периоде до 27 марта. Впервые в истории воздушная гавань начинает авиасообщение со столицей Катара – Доху. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Всего в осенне-зимнем периоде ожидаются полеты по двум международным направлениями, в том числе в Ереван. По России прилететь в Сочи можно из двух столиц, Орла, Екатеринбурга, Уфы, Воронежа, Белгорода, Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска, Самары, Оренбурга, Екатеринбурга, Магнитогорска, Тюмени, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска. Рейсы осуществляются компанией Nordwind.

Стоимость билетов, расписание и наличие мест уточняются на сайте или в справочной службе аэропорта.