В Тимашевске благоустраивают общественную территорию в отдаленном районе

В Тимашевске благоустраивают общественную территорию в отдаленном микрорайоне. Фото: Никита Высоцкий.

2021 год в Тимашевске стал годом благоустройства общественных территорий. Зоны для отдыха, занятий спортом, детские игровые площадки строили в центральной части города, сейчас мэрия уделяет внимание отдаленным районам. Так, к концу года в микрорайоне Заря построят современный спортивный и детский игровой комплексы.

– Заря сейчас находится в стадии развития, эта часть города еще не застроена. Здесь в скором будущем планируем выдать более трехсот участков многодетным семьям. Все это время микрорайон с несколькими тысячами жителей ожидал развития детской и спортивной инфраструктуры, – отметил мэр Тимашевска Николай Панин.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, благоустройству подлежат более 2 тысяч квадратных метров пустыря на улице Живописной. На этой территории планируют построить площадку с резиновым покрытием для занятий игровыми видами спорта, зону с уличными тренажерами. Рядом со спортивной зоной расположится игровой комплекс.

– Кольцо вокруг благоустраиваемой территории закатаем в асфальт, установим освещение, лавочки и урны. Общий объем финансирования составит почти 10 миллионов рублей, работы планируем закончить к концу 2021 года, – заключил Николай Панин.