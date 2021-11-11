На Кубани зарегистрировано 56 перерабатывающих сельхозкооперативов

На Кубани зарегистрировано 56 сельхозкооперативов переработки Фото: admkrai.krasnodar.ru

56 перерабатывающих кооперативов сельского хозяйства зарегистрированы в Краснодарском крае. 23 из них получили государственную поддержку в сумме более 560 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Подчеркивается, что в регионе начинающим организациям обеспечивают затраты на транспорт и перерабатывающее оборудование.

–Ежегодно выделяем на развитие фермерства около 1,8 миллиардов рублей. Особое внимание отводим сельхозкооперации – эта форма хозяйствования помогает фермерам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Приоритетным считаем создание перерабатывающих кооперативов, в том году в крае открыли семь предприятий. Они позволяют выйти на полный цикл производства продукции – от выращивания до переработки и сбыта, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Господдержка в том числе позволяет закупать оборудование для упаковки и хранения. Так, многие компании получили знак качества «Сделано на Кубани»