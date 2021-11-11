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Общество11 ноября 2021 11:37

До шести лет колонии грозит жительнице Кубани за справку о лжеинвалидности

С помощью подделанных документов злоумышленница получила более 300 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Мошенница получила более 300 тысяч рублей Фото из архива КП

Мошенница получила более 300 тысяч рублей Фото из архива КП

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Ленинградского района Кубани. Женщина подделала документы для получения социальных выплат, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 36-летняя мошенница подала фиктивные документы об инвалидности второй группы. Женщине пересчитали пенсию, ежемесячную выплату и компенсацию услуг ЖКХ и оплаты жилья. Злоумышленница таким образом получила более 300 тысяч рублей.

- В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.