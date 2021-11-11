До шести лет колонии грозит жительнице Кубани за справку о лжеинвалидности

Мошенница получила более 300 тысяч рублей Фото из архива КП

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Ленинградского района Кубани. Женщина подделала документы для получения социальных выплат, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 36-летняя мошенница подала фиктивные документы об инвалидности второй группы. Женщине пересчитали пенсию, ежемесячную выплату и компенсацию услуг ЖКХ и оплаты жилья. Злоумышленница таким образом получила более 300 тысяч рублей.

- В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.