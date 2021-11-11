Лидер технологического образования России зажигает звезды инженерии в «Орленке».

Победители и призеры приоритетных тематических конкурсов и олимпиад из 8 регионов стали участниками проекта «МИСиС» «Инженерные каникулы» в «Орленке». Вместе с экспертами они разрабатывают проекты по направлениям: новые материалы, робототехника и мехатроника, компьютерное моделирование, экономика.

Программа курса, который проходят школьники, объединяет их представления о физических и химических свойствах различных материалов, инженерных и технологических приемах, которые используются в современном мире.

«Многие граждане страны стремятся жить в современных городах с новыми безопасными районами и доступным транспортом, поэтому наблюдается стремительное развитие мегаполисов. В связи с этим возникает большое количество технических и инженерных задач, решение которых улучшит качество жизни населения разных районов России. Как раз в этом проекте ребята разработают концепции, направленные на роботизацию процессов, улучшение городских транспортных систем и внедрение альтернативных источников энергии. Уверен, для многих это будет шагом в будущую профессию», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках проекта орлята примут участие в инженерной олимпиаде «МИСиС зажигает звезды», а также получат экспертную оценку своих разработок.

«Я приехала на смену за идеями для проектов и чтобы прокачать свои навыки. Раньше я уже занималась с преподавателями из МИСиС и мне очень понравилось, поэтому я искала с ними встречи вновь. Скорее всего, я свяжу с инженерией свое будущее. В «Орленке» здорово: здесь интересные треки и мы делаем действительно классный проект, я хотела бы развивать его дальше», – рассказала Вера Перекрестова из Белгорода.

Смена «Инженерные каникулы» проходит в Центре с 3 по 23 ноября 2021 года. Организаторы программы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Всероссийский детский центр «Орленок».