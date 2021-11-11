Центр реабилитации после COVID-19 оборудуют в поликлинике №7 Краснодара Фото: пресс-служба краевой администрации

Службу реабилитации после COVID-19 оборудуют в поликлинике №7 Краснодара. В здании медучреждения завершается капремонт. Накануне вице-губернатор посетила объект с проверкой хода работ.

В здании реконструируют 1-й и 2-й этажи, медицинскую лабораторию и вентиляционные трубы. Проводится благоустройство и трехэтажного здания – литера «3», а также территории площадью тысяча квадратных метров.

- Служба реабилитации в поликлинике разместится в отдельном крыле. Здесь будут проводить приемы терапевт, пульмонолог, физиотерапевт. Пациенты получат консультацию медицинского реабилитолога, пройдут комплексное обследование, после чего будет сформирован план лечения, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Напомним, до конца текущего года в крае проведут капремонт в 19 поликлиниках в 15 муниципалитетах региона. Всего на благоустройство учреждений отведено 416 миллионов рублей.