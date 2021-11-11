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Здоровье11 ноября 2021 12:07

На Кубани за последние сутки выявили 339 новых случаев заболевания COVID-19, 49 пациентов скончались

Среди заболевших насчитывается 48 детей
Светлана ОВДЕЙ
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339 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано на Кубани за последние сутки Фото из архива КП

339 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано на Кубани за последние сутки Фото из архива КП

За сутки в Краснодарском крае зафиксировано 339 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 48 среди детей. Летальных случаев в регионе насчитывается 49, сообщает оперативный штаб Кубани.

Так, в Краснодаре коронавирусом заболели 85 человек, в Ленинградском районе – 27, в Сочи – 24. По 17 положительных тестов в Новороссийске и Тихорецком районе, 15 – в Туапсинском районе, 13 – в Лабинском. 12 заболеваний выявлено в Павловском муниципалитете, по 11 – в Кореновском, Кущевском и Геленджике. 10 новых случаев зафиксировано в Апшеронском районе, по 9 – в Каневском и Армавире, по 8 – в Белореченском и Успенском районах.

- По 7 положительных тестов получено в Темрюкском районе и Горячем Ключе, по 5 - в Усть-Лабинском и Мостовском муниципалитетах, Анапе. В Новокубанском районе заболели 4 человека, в Староминском и Тимашевском районах – по 3, в Выселковском, Динском, Ейском, Курганинском и Щербиновском муниципалитетах – по 2. По 1 заболевшему выявили в Крымском, Красноармейском и Кавказском районах, - сообщили в оперштабе региона.

Всего в регионе в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 116 человек. Семь пациентов подключены к ЭКМО.