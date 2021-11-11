На Кубани за последние сутки выявили 339 новых случаев заболевания COVID-19, 49 пациентов скончались

339 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано на Кубани за последние сутки Фото из архива КП

За сутки в Краснодарском крае зафиксировано 339 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 48 среди детей. Летальных случаев в регионе насчитывается 49, сообщает оперативный штаб Кубани.

Так, в Краснодаре коронавирусом заболели 85 человек, в Ленинградском районе – 27, в Сочи – 24. По 17 положительных тестов в Новороссийске и Тихорецком районе, 15 – в Туапсинском районе, 13 – в Лабинском. 12 заболеваний выявлено в Павловском муниципалитете, по 11 – в Кореновском, Кущевском и Геленджике. 10 новых случаев зафиксировано в Апшеронском районе, по 9 – в Каневском и Армавире, по 8 – в Белореченском и Успенском районах.

- По 7 положительных тестов получено в Темрюкском районе и Горячем Ключе, по 5 - в Усть-Лабинском и Мостовском муниципалитетах, Анапе. В Новокубанском районе заболели 4 человека, в Староминском и Тимашевском районах – по 3, в Выселковском, Динском, Ейском, Курганинском и Щербиновском муниципалитетах – по 2. По 1 заболевшему выявили в Крымском, Красноармейском и Кавказском районах, - сообщили в оперштабе региона.

Всего в регионе в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 116 человек. Семь пациентов подключены к ЭКМО.