Обнаруженная старинная икона 19 века Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Старинную икону 19-го века пыталась вывезти пассажирка в Турцию из Краснодара. Экспонат в виде бронзовой створки с куполом обнаружили в ручной клади в аэропорту краевого центра, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Как объяснила сама женщина, икону ей подарила бабушка. Однако экземпляр изъяли для экспертизы и определения, является ли она культурной ценностью.

- Согласно заключению, икона идентифицирована как створка четырехчастного походного складня «Двунадесятые праздники» («Поклонение иконам Богоматери», «Похвала Богоматери»), предмет соответствует критериям и наименованию культурных ценностей, – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.

В отношении пассажирки возбуждено административное дело за недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.