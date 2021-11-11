Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи человек

Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей, в том числе 650 детей. Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в 889 домах по улицам Бершанской, Фадеева, Ярославского, Крупской, Почтовой, Крайней. Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов: на месте поломки работает бригада специалистов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861)214-33-36, 050, 112