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Общество11 ноября 2021 12:28

Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи человек

Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
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Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 1,9 тысячи жителей, в том числе 650 детей. Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в 889 домах по улицам Бершанской, Фадеева, Ярославского, Крупской, Почтовой, Крайней. Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов: на месте поломки работает бригада специалистов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861)214-33-36, 050, 112