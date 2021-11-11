Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД региона

Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани. Смертельное ДТП произошло на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, 54-летний мужчина стоял на обочине дороги, в это время водитель авто Volkswagen Polo наехал на пешехода, отчего его отбросило под колеса другой легковушки, Volkswagen Passat.

- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.