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Происшествия11 ноября 2021 12:39

Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани

ДТП произошло накануне вечером на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная
Светлана ОВДЕЙ
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Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД региона

Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД региона

Пешеход погиб под колесами двух автомобилей в Курганинском районе Кубани. Смертельное ДТП произошло на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, 54-летний мужчина стоял на обочине дороги, в это время водитель авто Volkswagen Polo наехал на пешехода, отчего его отбросило под колеса другой легковушки, Volkswagen Passat.

- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.