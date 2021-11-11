РНКБ запустил бесплатный сервис по проверке контрагентов для корпоративных клиентов

Банк РНКБ запустил новый бесплатный сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проверке контрагентов. Сервисом могут воспользоваться не только клиенты банка - он доступен на официальном сайте банка для всех пользователей. Новая услуга позволяет в течение нескольких минут и без оплаты получить актуальную информацию о действующих и потенциальных бизнес-партнерах непосредственно перед совершением сделки, а также максимально снизить экономические риски ведения бизнеса.

С помощью этого сервиса можно сформировать подробный сводный отчет о контрагенте, содержащий информацию о фактах, отражающих деятельность контрагента, его деловую репутацию. В частности, в отчете будут указаны актуальные сведения о реквизитах компании, руководителе и учредителях, об уставном капитале, выручке и чистой прибыли, других финансовых показателях за последние три года, а также информация об участии в тендерах, наличии государственных контрактов, арбитражных дел и исполнительных производств, сведения о судебных исках и банкротстве, и т.п. Сервис использует данные из официальных открытых источников государственных органов: Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, органов государственной статистики, использует данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для проверки контрагента пользователю понадобится ввести сведения о контрагенте (ИНН, ОГРН или наименование), а также номер своего мобильного телефона.

- Благодаря новому сервису действующие и потенциальные клиенты РНКБ могут сформировать полное представление о бизнес-партнере, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Это надежный источник информации, который позволяет снизить риск возможных финансовых потерь в случае неблагонадежности контрагента. Банк готов предоставлять клиентам простые и доступные инструменты для комфортного ведения стабильного и прозрачного бизнеса.

Зарегистрироваться для использования нового сервиса можно на сайте РНКБ по ссылке: https://kontragent.rncb.ru/.