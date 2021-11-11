Мужчина зажег факел прямо во время матча Фото: пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Мужчину с зажженным факелом задержали на футбольном матче в Сочи. Гражданин использовал пиротехнику на стадионе «Фишт» во время встречи команд ФК Сочи и ЦСКА, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Используя факел, мужчина скрывал лицо, переодел куртку, а после матча стремительно покинул стадион. Однако позже 30-летнйи гражданин был задержан. Нарушителя порядка, к слову, искали до инцидента с факелом – перед началом матча он хулиганил на Набережной.

- В отношении гражданина составлено административное дело. Ему назначено наказание в виде ареста на 15 суток и штрафа в размере 9 тысяч рублей. Кроме того, гражданин 1,5 года не сможет посещать официальные спортивные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».