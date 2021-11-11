Учащийся Ушаковки одержал победу на Первенстве Европы по дзюдо.

В Будапеште, где проходило Первенство Европы по дзюдо (участвовали спортсмены до 23 лет), собрались опытные спортсмены из 38 стран. Ранее в этих соревнованиях Валерий дважды брал «бронзу», а в этом году ему покорилось «золото»! Благодаря победе в финале над венгром Рихардом Сипожем, Валерий Ендовицкий дал возможность российской команде подняться с третьего на первое место в общекомандном зачете.

«Старший тренер сборной юниоров Вячеслав Шишкин назвал турнирную сетку Ендовицкого одной из самых сложных. Пусть тяжей на турнире, как обычно, было немного, зато титулованных среди них – хоть отбавляй. О сложности турнирного пути Ендовицкого говорит тот факт, что все остальные места на пьедестале почета заняли его соперники. Победив в дебюте азербайджанца Юсифова, в четвертьфинале Валерий Ендовицкий вышел на грузина Гелу Заалишвили, который к двадцати двум годам выиграл четыре турнира «Мировой серии» - так прокомментировал итоги состязаний аккаунт Федерации дзюдо России.

Валерий Ендовицкий в своей категории (свыше 100 кг) обошел серьезных соперников, включая двух чемпионов мира и семикратного чемпиона Европы.

Таким образом, на этом турнире Ендовицкий выполнил норматив мастера спорта международного класса - это серьезная заявка в большом спорте А сейчас парня ждут аудитории родного Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. Здесь Валерием очень гордятся. Но высокие оценки будущему специалисту «Технической эксплуатации транспортного радиооборудования» ставят отнюдь не за спортивные достижения. Талантливый человек – талантлив во всем – и в спорте, и в учебе!