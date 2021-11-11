Избранный глава Красноармейского района Кубани официально вступил в должность

Официальное вступление Игоря Васина на должность главы Красноармейского района Фото: пресс-служба краевой администрации

Юрий Васин официально вступил в должность главы Красноармейского района Кубани. Накануне его избрали депутаты Совета муниципального образования.

На торжественном мероприятии главе вручено удостоверение зачитан текст приветствия от губернатора края.

– У нас накоплен большой опыт слаженной работы представительной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций, мы чувствуем внимание и поддержку краевой и федеральной власти. А значит, у нас с вами получится реализовать все планы, – поблагодарил участников церемонии вступления в должность Юрий Васин.