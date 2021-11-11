Сбытчика 200 свертков с наркотиками задержали в Успенском районе Кубани

Сбытчика наркотиков задержали в Успенском районе Кубани Фото: пресс-служба МВД Краснодарского края

Сбытчика наркотиков задержали в Успенском районе Кубани. Мужчина перевозил 200 свертков с героином, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Автомобиль Renault Logan остановили на посту ДПС «Успенский», где позже обнаружили пакетики с запрещенным веществом. Всего 43-летний житель Пермского края перевозил около 106 граммов наркотика. Героин наркодилер приобрел в Ростове-на-Дону, после чего собирался распространить в соседней республике.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, - говорится в сообщении пресс-службы