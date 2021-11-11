Контроль над нецелевым использованием участков усилят в Сочи Фото: sochi.ru

Контроль над нецелевым использованием земельных участков усилят в Сочи. Накануне вопрос пресечения фактов обсудили на совещании под председательством мэра города.

Подчеркивается, что выявление нецелевого использования вовремя позволит пополнить бюджет муниципалитета.

– Необходимо усилить работу по выявлению участков, используемых гражданами не по назначению, особое внимание уделить пляжным территориям. Весь бизнес и горожане должны понимать, что вовремя и в полной мере уплаченные налоги формируют доходную часть бюджета,– подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отметим, что в текущем году уже выявлено 114 участков, используемых не по назначению, на территории Сочи.