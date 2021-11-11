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Происшествия11 ноября 2021 14:16

Молодой водитель погиб в ДТП в Абинском районе Кубани

Легковушка на встречке столкнулась с "Газелью"
Светлана ОВДЕЙ
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Молодой водитель погиб в ДТП в Абинском районе Кубани Фото из архива КП

Молодой водитель погиб в ДТП в Абинском районе Кубани Фото из архива КП

ДТП с легковым авто и "Газелью" произошло накануне в Абинском районе Кубани. Машины столкнулись на трассе Краснодар - Верхнебаканский в районе хутора Горский, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

22-летний житель на Honda Civic выехал на встречную полосу для обгона, где в это время передвигалась "Газель". От удара молодой водитель иномарки скончался на месте аварии.

- Спасатели извлекли тело погибшего из машины. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.