Молодой водитель погиб в ДТП в Абинском районе Кубани Фото из архива КП

ДТП с легковым авто и "Газелью" произошло накануне в Абинском районе Кубани. Машины столкнулись на трассе Краснодар - Верхнебаканский в районе хутора Горский, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

22-летний житель на Honda Civic выехал на встречную полосу для обгона, где в это время передвигалась "Газель". От удара молодой водитель иномарки скончался на месте аварии.

- Спасатели извлекли тело погибшего из машины. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.