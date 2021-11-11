Онлайн-конференция в рамках программы «Время новых стратегий» состоялась в Краснодаре Фото: "Юг Times"

Онлайн-конференция в рамках программы «Время новых стратегий» состоялась в Краснодаре. Накануне участники обсудили тему устойчивого развития и бизнеса компаний в региональном контексте, сообщает «Юг Times».

В ходе конференции рассмотрено влияние целей устойчивого развития на формирование стратегии социально-экономического развития края, в том числе реализация международными компаниями целей устойчивого развития в своих бизнес-стратегиях.

- Одна из основных задач на сегодня – понять взаимную интеграцию двух процессов. Считаю, что успех в этой области возможен только при синергетическом эффекте взаимодействия органов госвласти и компаний, влияющих на развитие экономики региона, - подчеркнул председатель Южного регионального комитета АЕБ Олег Жарко.

На конференции в том числе названы основные цели, отмеченные приоритетными, – это достижение реального роста экономики и подлинная социальная справедливость для граждан. Участники рассмотрели меры, которые предпринимает бизнес для устойчивого развития, кроме того, какие цели ставит перед собой на ближайшие годы.