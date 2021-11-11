Более 9,7 тысяч кубанских семей получили господдержку в 2021 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9,7 тысяч кубанских семей уже получили господдержку в 2021 году. Всего на эти цели выделен 1 миллиард 147 миллионов рублей из регионального и 870 миллионов из государственного бюджетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Чаще всего заявки на получение господдержки подавали семьи, ищущие работу и решившие открыть свое дело – всего заключено более 5,8 тысяч договоров. Порядка 3,2 тысячи семьям помогли с покупками товаров первой необходимости.

Для каждого из муниципалитетов определена квота. Так, уже 12 районов края полностью закрыли документы по соцконтрактам.

У жителей в 2021 году есть возможность заключить соцконтракт для поиска работы, в том числе получить до 30 тысяч рублей при обучении или 12 298 рублей – в первый месяц после заключения договора и 3 месяца с даты трудоустройства). Кроме того, до 250 тысяч рублей выделяется на открытие своего дела и до 100 тысяч - на ведение личного подсобного хозяйства.