Вор уснул на месте преступления в Краснодаре Фото из архива КП

Вор, обокравший квартиру, уснул на месте преступления в Краснодаре. Хозяйка жилья обнаружила его, когда вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Пьяный 30-летний мужчина разбил окно, пробрался в квартиру и присвоил драгоценности. Однако кражу до конца не довел и уснул в одной из комнат. Обнаружившая вора хозяйка вызвала правоохранителей, которые задержали его с поличным: из карманов мужчины виднелись ювелирные украшения, а рядом стоял пакет с электрочайником.

Злоумышленник находился в федеральном розыске за предыдущее преступление. Так, мужчина проник в чужой дом, ударил скалкой хозяйку, забрал около 100 тысяч рублей и требовал драгоценности. Когда женщина начала кричать, он бросил «добычу» и убежал, прихватив несколько бутылок со спиртным.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.