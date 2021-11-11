Ремонт улицы 40-летия Победы продлится до декабря в Краснодаре

И.о. главы Краснодара проверил ход работ на реконструируемых участках города Фото: пресс-служба городской администрации

Ремонт улицы 40-летия Победы завершится через месяц в Краснодаре. Накануне и.о. главы города Андрей Алексеенко проверил ход работ на участке и на проспекте им. Константина Образцова, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, на улице им. 40-летия Победы остается благоустроить 160 метров. Завершить работы и открыть дорогу для проезда планируют уже в декабре. Отметим, что ширину трассы увеличили с 8 до 20 метров, а на тротуарах оборудовали велосипедные дорожки.

А на бульваре «Героев-Разведчиков» уложили плитку и прорезинили детские площадки. Однако контракт с подрядчиком решено расторгнуть из-за невыполненных обязательств. Работы завершатся до 20 ноября.

На 95% готов и проспект им. Константина Образцова. Так, на участке остается оборудовать дорожные знаки и разметку.

- Необходимо продумать возможности благоустройства территории напротив реконструированной дороги — в частности, создания там зеленой зоны. Администрация Прикубанского округа должна в течение недели мониторить поток транспорта по новой переходно-скоростной полосе, чтобы найти оптимальный вариант организации движения на новом участке, - подчеркнул Андрей Алексеенко.