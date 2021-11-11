Контейнерный терминал Новороссийска Фото: пресс-служба краевой администрации

Бережливые технологии внедрят на контейнерном терминале Новороссийска. Предприятие в числе 153 кубанских компаний участвует в нацпроекте «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новороссийский терминал с 2013 года работает в сфере экспедирования, логистики, складских и транспортных услуг, проводит перевалку минеральных удобрений, зерновых, наливных и мешковых грузов.

– Мы рады видеть заинтересованность краевых компаний во внедрении бережливых технологий. Новороссийск – один из самых активных муниципалитетов по количеству вовлеченных в нацпроект предприятий. Во многом это помогает городу-герою быть в числе лидеров социально-экономического развития Кубани, – подчеркнул министр экономики региона Алексей Юртаев.

Напомним, участниками нацпроекта по внедрению бережливых технологий и увеличению производительности труда могут стать предприятия с годовой выручкой более 400 миллионов рублей. До 2024 года Кубани необходимо вовлечь в программу 248 компаний.