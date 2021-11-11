Вопросы ранней профориентации детей с ОВЗ обсудят «Орленке».

Участниками практической сессии станут руководители и специалисты детских центров и лагерей, социальных, образовательных и медицинских учреждений, а также представители академического сообщества. Всероссийский детский центр проведет круглый стол совместно с Кубанским государственным университетом и фондом поддержки и развития детей «Ты – Легенда». Цель встречи – обеспечение консультационно-методического сопровождения работы инклюзивных профориентационных смен в детских центрах страны.

«“Орленок” обладает уникальными методическими наработками в сфере организации инклюзивных проектов: в Центре ежегодно реализуются смены для ребят с ограниченными возможностями здоровья, проходят инклюзивные фестивали и другие мероприятия, направленные на вовлечение детей с ОВЗ в социокультурные процессы. Нашим специалистам есть чем поделиться с коллегами и, уверен, есть что у них перенять. Мы стремимся к расширению линейки инклюзивных программ и совершенствованию работы в этом направлении, поэтому готовы обсуждать вызовы и перспективы организации инклюзивной профориентационной деятельности, распространять накопленный в Центре опыт на детские организации страны. Это важнейшая миссия, которая отвечает одной из высших целей «Орленка» – помочь каждому ребенку, независимо от его стартовых возможностей, реализовать творческий потенциал и найти свое место в мире», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Участники круглого стола обсудят вопросы подготовки кадров к реализации профориентационных инклюзивных смен в детских центрах, их содержание и нормативно-правовые особенности.

В рамках встречи свои выступления представят кандидаты педагогических наук, специалисты детских центров «Орленок» и «Океан», профессионалы в области работы с детьми и организаторы инклюзивных проектов. Среди спикеров круглого стола: ответственный секретарь Координационного совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Егор Казаков, начальник отдела развития кадрового потенциала федерального методического центра инклюзивного образования ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Людмила Секретева, доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета Ксения Грабчук и другие.

В ходе сессии специалисты «Орленка» представят опыт Всероссийского детского центра в сфере профориентации и инклюзивного образования. В Центре ежегодно проходят специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья, тематические семинары и заседания по инклюзивному обучению детей с ОВЗ.

Кроме того, Центр обладает большим опытом работы в сфере ранней профориентации детей. Так, в 2021 году программа «Профильные техноотряды», реализуемая в «Орленке» совместно с Московским государственным образовательным комплексом, АНО «Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», госкорпорацией «Роскосмос» и рядом индустриальных партнеров, была отмечена премией Правительства Российской Федерации в области образования. Всего же в Центре реализуется около 100 образовательных программ в год.