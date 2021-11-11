Отработку ситуации при остановке канатной дороги провели в Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Командно-штабные учения прошли в Сочи. Сотрудники аварийно-спасательных служб и подразделений отработали ситуацию при остановке канатной дороги на курорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

На штабных учениях мэр Алексей Копайгородский и временно и.о. замначальника ГУ МЧС региона, начальник управления по городу Сочи Виктор Бабенко.

В ситуации в результате короткого замыкания вышла из строя электроподстанция, из-за чего остановилась канатная дорога с туристами. К месту ЧС отправились аварийно-спасательные подразделения, а ситуацией руководил развернутый Оперштаб. Спасатели при помощи эвакуировали пассажиров и после оказания медпомощи транспортировали в безопасное место.

В учениях участвовали дежурные смены ЮРПСО МЧС, муниципальной службы спасения, штатные аварийно-спасательные подразделения «Красной Поляны», служба пожаротушения МЧС Сочи, специалисты ЕДДС, медики, Росгвардейцы и правоохранители - в сумме более 50 человек и 14 единиц техники.