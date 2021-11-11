Аэропорт Сочи обслужил 10-миллионого пассажира

Аэропорт Сочи обслужил 10-миллионного пассажира Фото из архива КП

10-миллионый рубеж пассажиропотока преодолел аэропорт Сочи. В ноябре воздушная гавань побила четвертый за 2021 год рекорд. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

В сентябре аэропорт принял 9-миллионного пассажира, а через месяц показатель достиг 9 миллионов 998 тысяч человек. Стоит отметить, что это на 77% периода 2020 года – тогда воздушная гавань обслужила 5 миллионов 641 тысяч человек.

- В октябре пассажиропоток составил 869 тысяч человек, что на 16% больше того же месяца прошлого года и на 31% меньше показателей сентября текущего года. Наиболее популярными внутренними направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Из международных рейсов доступны только вылеты в Армению, Турцию, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан, - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.