Меры для пресечения нелегальной вырубки лесов разработают на Кубани

Вопрос незаконной вырубки лесов обсудили на совещании под председательством губернатора края Фото: пресс-служба администрации региона

Меры для пресечения нелегальной вырубки лесов разработают в Краснодарском крае. Вопрос незаконного истребления деревьев обсудили накануне на совещании под председательством губернатора региона.

Кубань остается лидером по объемам строительства. Так, в регионе производят большинство технических материалов.

– Пятую часть края занимают леса. Наша задача - сохранить их. В 2021 году объем незаконной рубки сократился на треть, в 2020 году вырубили 4,9 тысяч кубометров леса, в этом – 2,2 тысяч кубометров. Ущерб составил 260 миллионов рублей. Черные лесорубы наносят огромный ущерб и бюджету, и экологии, – отметил Вениамин Кондратьев.