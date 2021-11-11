Профессор-экономист с болезнью Альцгеймера пропал в Сочи Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Профессора-экономиста с болезнью Альцгеймера разыскивают в Сочи. Ученый вышел из отеля 10 ноября, после чего не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

79-летний мужчина был одет в тёмно-синюю ветровку, серые брюки, белые кроссовки и синюю кепку. С собой имел холщовую сумку бежевого цвета.

- У мужчины ростом 185 см, плотного телосложения с седыми волосами возможна потеря памяти, - говорится в сообщении поискового отряда.

Пропавший мог забыть отель, в котором находился, и дорогу к нему. В городе работает 6 поисковых групп.

Граждан, располагающих информацией о пропавшем, просят обратиться по номерам:

8 800 700 5452, «112»