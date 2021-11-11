Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

Голосование за участников премии «Настоящие люди» продолжается. С каждым днем наших номинантов поддерживают все больше людей.

Среди тех, кто претендует на признание и призы от наших партнеров, - обычные люди, которые работают волонтерами, рискуют жизнями и готовы прийти на помощь в любой момент. Мы решили, что любое участие в чужой беде должно быть вознаграждено по заслугам. Потому запустили масштабное голосование.

Об итогах премии вы узнаете 1 декабря в 17:00 - имена «Настоящих людей» прозвучат в двухчасовом марафоне. К слову, в прямом эфире будут участвовать не только номинанты, политики, общественные деятели, журналисты.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк. Лучшее создается вместе.