Всесезонный спортзал для пляжного волейбола и футбола построят под Анапой. Первый подобный спорткомплекс планируют возвести в поселке Витязево. Об этом стало известно накануне на совещании руководителей центров олимпийской подготовки и представителей региональных спортивных федераций, которое провел вице-губернатор Александр Власов.

На Кубани уделяют большое внимание развитию гандбола, баскетбола, регби и пляжного волейбола. Региональный турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора – самый масштабный в РФ: каждый год на соревнованиях собираются порядка 300 тысяч юных футболистов.

– В регионе футболом, гандболом, волейболом, регби и баскетболом занимаются свыше 67 тысяч человек на базе 306 спортотделений. 130 человек входят в состав сборной России. Необходимо и дальше активно развивать игровые виды спорта, – отметил Александр Власов.

Подобный спорткомплекс для всех сезонов года станет первым в Краснодарском крае. Его планируют возвести в поселке Витязево Анапы.