Водоснабжение жителей Сочи восстановлено

В Сочи устранили порыв на водоводе. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

Почти сутки 1,5 тысячи жителей Сочи испытывали проблемы с водоснабжением. Без благ цивилизации остались проживающие на улицах Войкова, Московская, Одесская, Горького, Невская, Параллельная, Титова, Чебрикова, а также на переулках Горького и Грузинский.

Как сообщили в МУП «Водоканал», сразу не удалось установить, какой именно водовод был поврежден, так на месте порыва проходит разветвленная магистральная сеть. После веерного отключения всех потребителей в порядке очереди, точное место аварии было вычислено.

- В результате на улице Горького был выявлен продавленный стык на магистральной сети диаметром 500 мм, который сформировался в следствии постоянных нагрузок курсирующего здесь автотранспорта. В данный момент трубопровод защищен от дальнейшего негативного воздействия, - рассказали в МУП «Водоканал».

Работы осложнялись тем, что поврежденный водовод проходил под автодорогой с оживленными движением, остановить которое было нельзя. Чтобы устранить аварию потребовались усилия десятка специалистов и десять часов работы. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению размытого дорожного полотна.