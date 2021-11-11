«Дайте фен и полотенце!»: На Кубани рыбак спас голубя, попавшего на крючок в озере

Рыбак устроил настоящую операцию по спасению птицы.

Эта добрая история произошла в Горячем Ключе. Здесь на Городском озере рыбачил мужчина. Закинув удочку, он стаж ждать. Когда же начало клевать, рыбак начал скорее вытаскивать улов. Но на крючок попалась не рыба, а голубь.

Уж как он оказался в воде, не ясно, однако оставлять в беде птицу мужчина не смог. Он аккуратно снял бедолагу с крючка. А затем началась настоящая спасательная операция, которую он записал на видео и выложил в соцсети.

Рыбак побежал с голубем в руках в ближайшую парикмахерскую. Там он попросил девушек помочь ему высушить голубя. Работники так же, как и мужчина, оказались неравнодушны. Сначала птицу сушили полотенцем, а затем дополнительно крылья - еще и феном.

Через 10 минут голубь пришел в себя. Птицу в итоге мужчина отпустил на волю - к своим сородичам.