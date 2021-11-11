В центральной части Краснодара начнется ремонт на водоводе

Проблема с водоснабжением жителей центра Краснодара будет решена. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 12 ноября стартуют ремонтные работы на сетях, которые отвечают за водоснабжение жителей центральной части города. Модернизируют магистральный участок протяженностью свыше 700 метров в районе улицы Дальней. Изношенные трубы заменят на новые пластиковые с увеличенным сроком эксплуатации.

— Для обеспечения надежности работы систем водоснабжения будет увеличена пропускная способность водовода. Вместо коммуникаций с высокой степенью износа будет проложен новый пластиковый трубопровод с увеличением диаметра с 200 мм до 400 мм, - рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Ремонтные работы повлекут за собой ограничение автомобильного движения по правой полосе улицы Дальней. От улицы Гаражной и до Рашпилевской до 25 декабря автомобили будут двигаться в реверсивном порядке.