В Сочи задержали топ-менеджера нефтесервисной компании Нижневартовска

Директора компании, обсуживающей буровые установки, обвинили в неуплате налогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи была задержана руководительница нефтесервисной компании, действующей в Ханты-Мансийском автономном округе. Бизнесвумен была объявлена в международный розыск сразу по двум обвинениям: попытке дать взятку должностному лицу и неуплате налогов в особом крупном размере. Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, жительница Нижневартовска скрыла от государства доходы за два года деятельности и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 590 млн рублей.

- Кроме того, в 2015 и 2016 годах злоумышленница дважды дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовск в общем размере более 5 миллионов рублей за снижение штрафных санкций и общее покровительство, в том числе не проведение проверок в отношении юридического лица, - сообщили подробности дела следователи следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Ущерб, нанесенный казне действиями злоумышленницы, уже погашен. В течение 2021 года в бюджет удалось вернуть недоимку по налогам в полном размере. Расследование уголовного дела продолжается.