В Краснодар вернулись 10-балльные пробки

Краснодар третий вечер подряд испытывает терпение автомобилистов. Превратить городские дороги в непреодолимую полосу препятствие способен любой повод. Чаще всего заторы провоцирует плохая погода: дождь или снег. К вечеру 11 ноября синоптики тоже были неблагосклонны и прогнозировали сильный ливень. Впрочем, погода так и не испортилась, поэтому что именно спровоцировало заторы не совсем ясно.

Как сообщают автомобилисты, самая нервная обстановка в центре города. Здесь пробки максимальные - 10 баллов. Оправдывает свое название улица Красная, она, действительно, самая яркая на дорожной карте краевого центра. Впрочем, ничуть не уступают ей параллельные Рашпилевская и Октябрьская.

Горит огнем Северная и прилегающие к ней второстепенные дороги. «Мертвая» ситуация и на Тургенева, Красных Партизан и Западном обходе.

Дорога домой из центра в любой спальный микрорайон Краснодара у владельцев авто этим вечером займет не менее двух часов.