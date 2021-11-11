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Происшествия11 ноября 2021 19:59

Жилой дом сгорел в Динской

Человеческих жертв удалось избежать
Евгения ХАЛИКОВА
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Причины пожара сейчас устанавливаются

Причины пожара сейчас устанавливаются

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Динской на улице Кирова сгорел частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона в 17:03. Очевидцы сообщили, что из окон дома валит дым.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что огнем охвачена площадь 30 кв. м. Локализовать огонь удалось за считанные минуты. В 17:20 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, во время ЧП никто не пострадал. Всего к ликвидации возгорания были задействованы пять спасателей и две единицы техники.