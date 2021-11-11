По курортам Краснодарского края прошел пресс-тур

О зимнем отдыхе на Кубани расскажут федеральные СМИ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники федеральных СМИ посетили Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Анапу и Горячий Ключ. Журналисты должны были оценить возможности зимнего отдыха на курортах Краснодарского края. Как сообщили в администрации Краснодарского края, для журналистов организовали пешие прогулки по предгорью Кавказа, джип-тур и экскурсию на Кипарисовое озеро.

Также корреспонденты и блогеры воочию увидели стадион ФК «Краснодар» и одноименный парк рядом. В финале состоялась встреча с врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марией Золотухиной.

Пресс-тур был организован в рамках кампании, популяризирующей отдых на курортах Кубани в низкий сезон.